遠傳電信今(12)日宣布全台門市陸續開賣Apple第8代iPad與第4代iPad Air！遠傳為iPad愛好者提供三大貼心優惠！第一、搭配心5G超夯方案月租1399只要0元就可把最新一代iPad (Wi-Fi版) 32GB帶回家；第二、搭配指定方案加碼獲贈遠傳friDay購物金2,000元；三、只要五折價，就可加購原廠Apple Pencil！到遠傳門市，還能將各項iPad熱門週邊配件皮套、保護貼等iPad優選配件一次買齊。

迎接蘋果公司2020年產品線壓軸登場的iPad與iPad Air，遠傳推出三大優惠回饋「果粉」，包括搭配心5G超夯方案月租1399就可０元帶回最新iPad(Wi-Fi版) 32GB；同時申辦絕配平板699以上資費搭配iPad再送遠傳friDay購物金2,000元，還能以五折價帶回原廠第Apple Pencil，搭配遠銀、台新、玉山、國泰世華等9家銀行信用卡，還可享專案價再折1,000元。搭配遠傳iPad舊換新方案，iPad舊機最高折12,900元。

全新iPad、iPad Air專案價格表。（遠傳提供／黃慧雯台北傳真）

全新iPad採用A12 仿生晶片、配合 iPadOS 14的強大功能，搭配Apple Pencil，做筆記超容易；搭配聰穎鍵盤，可支援觸控式軌跡板或滑鼠，同時操作多個APP還可輕鬆打字，工作效率倍增。第4代iPad Air則搭配快速安全的Touch ID，A14 仿生晶片，可拍攝 4K 影片並直接在iPad Air上剪輯，使用Apple Pencil 以動態筆刷和細緻陰影上色和畫畫，都能輕鬆完成。此次iPad Air在顏色上還有天藍色、綠色、玫瑰金、銀色和太空灰等多樣選擇，即刻入手可彰顯個人品味的平板！

(科技)