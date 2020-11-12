市議員朱暖英為民請命，要求市府各單位加快腳步，治安的隱憂不能等。（市議員朱暖英服務處提供／陳世宗台中傳真）

嶺東科技大學正後方有條常被當地居民與學生作為抄近路的「無名巷」，入夜後沒有路照、也無監視系統儼然成為社區死角。市議員朱暖英12日為民請命說，嶺東科大擔憂無名巷演變成「台鐵便道」無燈路翻版，希市府加以重視。市政府強調，將由南屯區公所及四警局儘速處理。

朱暖英在校方陪同進入無名巷實地踏勘，發現「無名巷」一側緊連嶺東科技大學，但另一側是一片荒蕪空地，學生下課或回宿舍經常會走無名巷，如果半夜經過沒有路燈照明，恐怕容易成為治安上死角；台鐵便道發生憾事後，讓大家晚上行經都膽戰心驚，潛在危機更如影隨形。

朱暖英指出，因巷子一側是較為空曠，如果照明設備的亮度與光照範圍若是不足，人的視線就容易受到限制，對於來向車人行的掌握度，勢必大打折扣；如果明暗落差太過顯著，根本是提供不法之徒想要犯案的有利環境條件，值得市府加以重視。

朱暖英強調，市府相關局處應盡快就道路與治安問題，早日幫無名巷加裝相關設施，不要讓附近民眾與學生族群行經時，常要提心吊膽才敢走回家；市府「路平、燈亮、水溝通」的基本功，也要在嶺東科大的無名巷展現出來，切莫等發生治安問題，再採亡羊補牢。

警察局表示，警察局第四分局將於明年度監視器建置案內，優先辦理該路段加裝路口監視器；另針對該路段照明設備，將由南屯區公所相關單位加速辦理。

(中時 )