據勞動部預算書指出，明年各機構辦公廳舍預算編列達近2億8000萬元，其中勞動部光部本部中的合作金庫大樓就編列5800餘萬元，挨批租金大戶，勞動部官員今天表示，勞動部歷來皆積極參與財政部國產署所掌都市更新分回案件，並持續洽詢有無適合之國有閒置房舍可供撥用，目前已規劃在2022年編列24億元購置「志清大樓」6層樓、3200坪做為自有館舍之用，並預計於2023年初搬遷至新址，此後，就不用再編列租金預算。

租金中以勞保局仰德大樓、紡拓大樓租金達1億3600餘萬元最多，勞動部表示，勞保局業務量持續成長，經調整自有辦公廳舍仍不敷使用，且洽詢國產署亦無適合標的，故而向外租賃房舍，例如，仰德大樓、紡拓大樓等；而仰德大樓為向勞保基金租用，租金收益悉歸勞保基金。為方便民眾洽公，各地方辦事處須位於交通便捷地區，經洽國產署仍無適合標的，在外承租房舍，租金也符合市場行情。

勞動部秘書處處長丁玉珍表示，預計於2023年進駐自有辦公廳舍，屆時可免除租金編列，以減輕國家財政負擔，勞動部已在2022年編列24億元購置「志清大樓」9至14樓、部分1樓及2樓、約3200坪做為自有館舍之用，將供部本部約460人工作之用。

(中時 )