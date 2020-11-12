知名柏金包等精品名牌包製造商Burberry在十月的銷售恢復成長，顯見該英國知名奢華精品品牌正從疫情中走向復甦；而前一季商店銷售的下滑，有少於預期的好表現。

分析師從預設該公司第二財季銷售將出現12%的下滑，然Burberry周四表示僅下滑6%，並且在中國、南韓、美國都出現成長。

Burberry在截至9月26日的前六個月(2021財年上半年)營收來到8.78億英鎊(約11.6億美元)，較前一年同期下滑31%，但優於市場預期，同時間經調整營業利益跌75%，為5100萬英鎊。

執行長Gobbetti表示，病毒影響到歐洲、中東、印度、非州(EMEIA地區)和日本、東南亞的銷售，但是整體的復甦，以及對品牌的強烈回應，特別是新的和年輕客戶。

儘管在歐洲新一波封鎖下，Burberry在全球有超過10%的門市關閉，包括倫敦、巴黎，但公司仍表示正著力吸引新的和年輕客戶。

Burberry表示，此種業績表現讓公司決定減少降價促銷活動，促銷活動可能為公司下半財年帶來逆風。

(時報資訊)