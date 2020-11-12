香港警匪電影《無間行者之生死潛行》再造香港經典臥底作品，集合香港超MAN實力派型男周柏豪、謝天華、呂良偉等人共同演出，被喻為繼《無間道》之後最讓觀眾期待的「港式臥底電影」。故事聚焦在黑白兩道各自佈局臥底，互相制衡，片中火爆動作場面不斷，荷爾蒙爆發，飆演技更考驗體力。

電影中謝天華及周柏豪分別飾演警方反黑組及黑道安插在敵方陣營的臥底人員，兩人多年來都過著生死一線間的臥底生涯，而久未現身大銀幕的呂良偉，在片中演出唯一知道謝天華身份的警方高層，再加上火爆刺激的動作場面，讓電影充滿硬派男性荷爾蒙。

電影主角謝天華曾和陳小春及朱永棠合組舞蹈團體「風火海」，以歌手身份出道，直到演出《古惑仔》系列作品更打開知名度，近年來也成為TVB電視台的當家小生。這回挑大梁演出警方在黑道的臥底，但卻對臥底工作深感職業倦怠。他表示是個很特別的臥底角色，讓自己過足戲癮。而周柏豪則是一派菁英模樣演出平步青雲的警方高層，但其實他是黑道派去警方的臥底，但事業與愛情都一帆風順，讓他動念想棄暗投明，斷開黑道大哥的束縛。

周柏豪近年在香港人氣極高，不受結婚影響，無論唱歌或演出作品都受到觀眾喜愛，他覺得和前輩謝天華合作非常愉快，「雖然之前沒有合作過，但我們在開拍前會一直討論如何演出來培養默契，雖然我和天華哥在片中總是對立關係，但戲外拍攝氣氛很好，反而是我要面對很多場情緒反應極大的戲，真的很難忘。」他表示一直期待可以演出男人味濃的作品，「這次可以演出《無間行者之生死潛行》真的是很爽快的經驗，一次可以體驗港產電影最強的拍攝項目，像是飛車追逐、多人槍戰的場面，希望觀眾看了也能覺得非常刺激。」《無間行者之生死潛行》將於11月27日上映，更多電影資訊，請上「華映娛樂」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )