你平常喜歡吃大蒜和洋蔥嗎？大蒜和洋蔥在台灣的各種美食中都非常常看到它的蹤跡，不論是爆香或配著吃都相當入味，受不少大小朋友的喜愛。而你知道嗎？大蒜和洋蔥其實也是一種非常有利於抗癌的食材之一，今天就來看營養師教大家怎麼吃最能吃出營養！

(圖/今健康提供)

大蒜、洋蔥有助抗氧化、降低癌症風險

高敏敏營養師就表示，像是大蒜、洋蔥這類的食材，在歐洲就曾經做過大型的實驗研究，研究中就發現這些食材內含有不少的有機物及各種營養，是對於抗氧化、降低癌症風險都相當有幫助的。

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大蒜、洋蔥也是蔬菜，蔬菜攝取多色更健康

不過雖說如此，他們也是蔬菜的一種，各種蔬菜都會有特有的植化素及營養素，且蔬菜的營養攝取以「顏色豐富」為佳，顏色越多元、越豐富對健康就越好，所以可別卯起來只吃大蒜和洋蔥唷！

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大蒜、洋蔥宜生吃，切成小塊放10分鐘更營養

在吃大蒜和洋蔥的時候，營養師也建議可以生吃，因為在高溫的環境中，所含的許多營養成分容易被破壞。而營養師更是推薦可以切成小塊放在常溫約10分鐘以上，如此更有利與空氣接觸，產生更多的有機物及植化素，營養更加分。

炸物加大蒜，不會比較營養

在鹹酥雞等炸物中我們也常看到大蒜出沒，我們都知道炸物對人體是會帶來負擔的，此時如果再加上大蒜，即便大蒜營養成分再高，其對於平衡也是沒什麼幫助的，頂多就是以平衡心理和味覺居多。

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大蒜、洋蔥不宜空腹吃，腸胃道不佳者更須留意

而雖然大蒜和洋蔥有利於抗氧化、防癌，但也不是每個人都適合吃，像是腸胃道不好的人就不大適合，也不大適合空腹吃。營養師表示，大蒜中含有蒜素，且洋蔥也是屬於辛香料較多的植物，就容易刺激到腸胃、引起不適，所以還是要多加留意。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)