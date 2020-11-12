台北市長柯文哲訴求萊豬要「源頭管理，明確標示」，行政院發言人丁怡銘今指台北市牛肉麵節冠軍得主使用萊劑美牛，引發業者不滿，並出示未檢出萊劑的證明，隨後丁怡銘向業者致歉。為了力挺被點名的店家，國民黨立委費鴻泰明天將率藍委大啖牛肉麵，用行動表達對店家的支持。

台北市長柯文哲今天列席行政院會，呼籲中央明白標示萊克多巴胺美豬殘留量，但行政院發言人丁怡銘在行政院會後記者會上，拿出台北市牛肉麵節冠軍得獎圖片指出，今年的冠軍廠商使用的就是美牛，可見只要符合國際標準，安全就沒有問題。

丁怡銘指冠軍廠商使用萊劑美牛，引發業者不滿，並且出示未檢出萊克多巴胺的證明，丁怡銘事後又表示，對於造成業者困擾，他深感抱歉。

為了力挺意外中槍的店家，國民黨立委費鴻泰明將率衛環委員會召委蔣萬安、首席副秘書長鄭麗文、在地立委林德福，以及喜愛吃牛肉麵的曾銘宗、賴士葆，中午前往黃家傳承牛肉麵店，大啖牛肉麵。

(中時 )