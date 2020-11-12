台北市長柯文哲訴求萊豬要「源頭管理，明確標示」，行政院發言人丁怡銘今指台北市牛肉麵節冠軍得主使用萊劑美牛，引發業者不滿，並出示未檢出萊劑的證明，隨後丁怡銘向業者致歉。為了力挺被點名的店家，國民黨立委費鴻泰明天將率藍委大啖牛肉麵，用行動表達對店家的支持。
台北市長柯文哲今天列席行政院會，呼籲中央明白標示萊克多巴胺美豬殘留量，但行政院發言人丁怡銘在行政院會後記者會上，拿出台北市牛肉麵節冠軍得獎圖片指出，今年的冠軍廠商使用的就是美牛，可見只要符合國際標準，安全就沒有問題。
丁怡銘指冠軍廠商使用萊劑美牛，引發業者不滿，並且出示未檢出萊克多巴胺的證明，丁怡銘事後又表示，對於造成業者困擾，他深感抱歉。
為了力挺意外中槍的店家，國民黨立委費鴻泰明將率衛環委員會召委蔣萬安、首席副秘書長鄭麗文、在地立委林德福，以及喜愛吃牛肉麵的曾銘宗、賴士葆，中午前往黃家傳承牛肉麵店，大啖牛肉麵。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。