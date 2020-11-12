美國總統大選告一段落，由拜登勝出，市場關注鴻海威州投資會否出現新變數？鴻海董事長劉揚偉12日在法說會上，聽到此問題，第一個直接反應就是「美國大選結束了嗎？我不知道」應該要等到明年1月20日才能確定，至於威州的投資還是會依照既有規畫在進行，目前沒有調整的規畫。

鴻海威州投資一波三折，在美中貿易戰和科技戰相繼啟動，市場也關心鴻海威州投資的動向，對此，劉揚偉表示，威州的投資一直是依照市場需求來做規畫，從整個產業鏈預期的發展上來看，未來全球會朝向G2的方向發展，在美國設置供應鏈確有其必要性，但在威州的投資必須要兼顧到股東、生意、政府三方的利益，威州未來生產的產品一定得要符合當地的需求，做什麼產品可能會有變化，但投資威州的方向不會改變。

劉揚偉重申，未來供應鏈最大的變數就是G2，未來二大強權包括美國和中國都想建立自己的供應鏈，只要此趨勢不改變，鴻海在全球供應鏈包括威州的佈局就不會改變。

(工商 )