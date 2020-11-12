陽明海運（2609）於12日召開董事會通過2020年第三季財報，合併營業收入為388.55億元，年增2.83％，獲利27.35億元，EPS1.05元，與法人最新的評估報告所估28.88億元非常接近。法人估陽明第四季獲利40.42億元，以目前市場運價發展，估計會賺更多。

陽明說明第三季營運量127.78萬箱（20呎櫃），較去年同期下降10.99％，主因為受新冠肺炎疫情影響，於第三季東西向航線因應市場需求不確定縮減部分航班所致；惟第三季8月中旬開始，在疫情趨緩，主要國家陸續解封後，歐美供應鏈陸續回補庫存，且隔離防疫政策亦影響人們生活及消費習慣，帶動電子商務發展，防疫物資、健身器材和居家生活及辦公用品等需求同步成長，故市場艙位需求大增，亦促使運價上揚。

合計今年前三季，合併營業收入為新台幣1,052.47億元，營運量365.54萬箱，前三季累計稅後淨利為18.51億元，較去年同期大幅改善155.68％，EPS0.71元，成功轉虧為盈。

第四季海運市場需求持續暢旺，陽明海運已依不同航段市場需要提供最適運能以滿足客戶需求；展望未來，依根據國際知名海運顧問機構Alphaliner最新數據預估，明（2021）年市場供需情況將較今年樂觀，需求恢復至3.3％的水準，供給成長則為3.0％，惟在新冠肺炎疫情復燃及美中經貿政策變化影響下，貨櫃航運市場存有許多不確定性，故陽明海運仍將持續強化業務攬貨能力及提升航線服務品質，以財務穩健為首要發展目標，期能確保穩定之獲利能力，提供客戶更優質且長期的服務承諾。

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