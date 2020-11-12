中國汽車生產回溫以及醫療手套的需求大增，帶動橡膠價格急速攀升，成為近月全球表現最強勁的商品之一。

在新加坡交易所，周二天然橡膠期貨價每公斤1.51美元，與4月1日每公斤達1.03美元的低點相比，價格已暴升近50％。

ICIS資深分析師Ann Sun表示，很少有商品在疫情期間價格反應像橡膠這般劇烈。在新冠病毒爆發初期，在防疫考量下，許多車廠暫時關閉廠房，當時即重創橡膠需求，因橡膠為輪胎重要原料。另外，油價暴跌則打擊合成橡膠（synthetic rubber）的價格，此是由石油副產品生產而成、作為天然橡膠的替代品，同樣都對天然橡膠價格造成壓力。

隨著車廠恢復產能（尤其是中國地區），加上疫情期間橡膠手套的銷售躍升，帶動橡膠價格從低點強勁反彈。

然而，新冠病毒也使橡膠供應相當吃緊，因為疫情期間的封鎖限制，移工難以前往泰國和馬來西亞的農場，熱帶暴風來襲則使從橡膠樹採集乳膠更加困難，洪水淹沒道路，令橡膠無法從農場運送至加工廠。

新加坡橡膠廠商Halcyon Agri Corp.共同創辦人崔維特（Andrew Trevatt）表示，「我們已走出困境，業績翻轉」。該公司今年上半一度關閉數座廠房，如今產能全開。

崔維特預料橡膠價格仍會持續波動。他提及中國的投機交易使得橡膠價格在10月一度飆漲，但本月又下滑。

馬來西亞保險套大廠Karex旗下的Global Protection Corp.總統Davin Wedel則說，消費者購買橡膠手套、氣球和保險套等乳膠相關產品時，可能須付出更高的價錢。

(工商 )