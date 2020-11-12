嘉義市環保局規畫垃圾焚化廠、資源回收場、15公頃湖子內區環保用地的綠能計畫示意圖。（嘉義市環保局提供）

嘉義市政府開發湖子內成為住商建案的熱區，環保局規畫開發區內15公頃多的環保用地，有飛灰、底渣暫存區等嫌惡設施，議員鄭光宏12日督促市府做好與民溝通，才能推進環保施政，環保局長蕭令宜表示，汙染一定降到最低。

鄭光宏指出，各縣市陸續發生垃圾大戰，而嘉義市現有廢棄物處理設施僅有垃圾焚化廠、資源回收廠，其他廢棄物都委外處理，環保局推動「嘉義市綠能永續循環計畫」，規畫湖子內環保用地，以期提高嘉市自主處理廢棄物的能力。

鄭光宏直言，市府當初辦理湖子內區段徵收開發187公頃土地，就是為了取得15公頃環保用地，才符合徵收的公益性，環保局規畫做飛灰暫存場、底渣再利用廠、廚餘再利用廠、資源回收細分類廠等環保「嫌惡設施」，但湖子內還有商業區、住宅區，環保局要向居民說明清楚，才能雙贏。

蕭令宜說，舊焚化廠區、15公頃環保用地、彌陀路資源回收場規畫為綠能永續循環處理園區，爭取經費對這個園區做永續環保的計畫，尤其是明年將針對已用22年多現有焚化廠延役做詳細評估，規畫更多元方案。

蕭令宜表示，環保處理設施不是「嫌惡設施」，會用最高規格、先進技術最把汙染降到最低，例如灰渣掩埋場，將焚化爐燃燒產生的「飛灰穩定化物」用水泥固化，環保用地底層鋪不透水層，再將水泥塊埋入環保用地下，10幾20多年後掩埋場裝滿水泥塊，這塊地再復育成綠地公園。

(中時 )