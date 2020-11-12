台北市長柯文哲今(12日)出席行政院會，當面建議行政院長蘇貞昌針對萊豬源頭管理，並要求萊豬標示，行政院發言人丁怡銘事後回酸，今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」。店家則是提出檢驗證明「未檢出萊克多巴胺」。對此，宅神朱學恒在臉書寫下，「不知道這次辣台派又要怎麼出征呢？還是行政院發言人是中共的BI機器人呢？」

遭行政院發言人指控北市牛肉麵節冠軍的美國牛肉含有瘦肉精的店家，負責人除了現身展示店內用的美國牛肉檢驗報告，自清店內的美牛不含瘦肉精，並要求行政院公開道歉，也在臉書PO出檢驗證明。隨後，丁怡銘則表示，對於業者造成困擾，他深感抱歉，也要幫所有牛肉麵業者澄清，無論是使用哪一國的牛肉，只要合乎國家的標準，都是安全無虞。

對此，宅神則說，「有夠倒楣，被行政院指控有萊克多巴胺的牛肉麵店家拿出SGS檢驗報告，『想陰我，偏偏我就是有檢測美牛的萊克多巴胺，未檢出』」他更忍不住說，「不知道這次辣台派又要怎麼出征呢？還是行政院發言人是中共的BI機器人呢？」

不少網友見狀後，則是紛紛留言表示，「行政院造謠，行政院長要不要抓去關?」、「還好...不然跳到黃河也洗不清，還政府認證的」、「為了商譽應該提告了，建議台北市府協助吿行政部門」。

(中時新聞網)