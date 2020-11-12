美國總統川普9日透過推特宣布開除國防部長艾斯培，並宣布由國家反恐中心主任米勒代理。對此，台灣國際法學會副秘書長林廷輝表示，該人事安排意圖可能是川普要留個爛攤子給拜登，南海島礁會恐成為衝突點。

據《中評社》報導，美國總統沒有政治空窗期，在卸任前都有總統行政權，包含調度軍隊能力。林廷輝分析，川普換掉國防部長艾斯培，是因選前就有種族處理的問題，艾斯培不願意配合特朗普。川普換掉國防部長不是讓副部長代理，而是讓反恐中心主任米勒代理，代表川普對外很可能會謀畫什麼軍事作為。

他舉例，這一兩天美國空軍B－1B轟炸機繞行南海、巴士海峽切入中沙群島、南沙群島海域，這都是針對中國在南海的人工島礁而來，這些地區是中國南沙群島填海造陸範圍內，這個路徑航行在警告中國意味濃厚，川普在卸任前會不會下命令攻擊這些人造島礁？因此，中國也在備戰。

林廷輝分析，川普現在做的事情就是要讓拜登上來也可能不能逆轉，要看衝擊力道多強，主要在中美關係，川普讓拜登難收拾殘局。

(中時新聞網)