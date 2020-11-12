行政院在院會後記者會秀出大背板，宣稱今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，卻被業者秀檢驗報告打臉。國民黨革實院長羅智強在臉書發文說，蘇貞昌以為他在打臉柯文哲，事實上，每一個巴掌，蘇貞昌都在掌摑蔡英文。

羅智強說，蘇貞昌居然想用「台北牛肉麵節冠軍是使用萊牛」，來為萊豬護航，想要「打臉」柯文哲。但就算「萊牛得到牛肉麵節冠軍」，不就表示萊牛很好吃嗎，不就證明陳吉仲說「加了瘦肉精的肉」不好吃、沒人會買，是徹徹底底的說謊？

他說，蘇貞昌證明的是，開放萊豬之後，美豬的進口量就會跟美牛一樣，節節升高，到時候大家，包括老人與小孩，都會吃到含有瘦肉精的豬肉。當然民進黨又會問說，那你國民黨當年也開放萊牛不是嗎？

羅智強說，先不說開放「小」萊牛的國民黨已經下台，至少國民黨當年仍扛住壓力，沒有開放疑慮更大的「老」萊牛。更重要的是，國民黨守住不開放萊豬的健康山海關。請問，民進黨拿小萊牛說嘴那要不要也和國民黨一樣下台？

羅智強強調，更重要的是，請民進黨不要假裝失億。台灣人吃牛是吃豬的七倍，「牛豬分離不能讓步」是2013年蔡英文說的；「打死也要擋萊豬」是當年陳吉仲教授講的；「牛豬分離」就是當時的藍綠共識、台灣價值。民進黨，現在是要背叛台灣人民的健康嗎？

他表示，他要幫台北的牛肉麵得獎店家申冤，人家的牛肉有送去 SGS檢測，「萊克多巴胺」是未檢出，請行政院不要再造謠了！

(中時 )