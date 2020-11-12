情侶交往要互相體諒與忍讓，但有些事情是絕對不能跨越的底線。對動漫阿宅來說，被他們視為「老婆」的動漫模型、公仔，就是他們的命根子，一名男網友爆怒發文表示，同居女友大掃除，因為嫌佔空間，將他珍藏、價值幾十萬的公仔丟掉，其中包括「鬼化禰豆子模型」。網友怒不可抑，除了立刻分手，更表示將對「前」女友提告。

這名網友在臉書社團《靠北女友2.0》憤怒發文表示，自己回老家2天，同居女友竟然傳訊「年底到了這些東西占空間我昨天順手拿去丟了」，女友丟掉的是價值幾十萬元、原PO珍藏的模型公仔，其中還包括「老婆」鬼化禰豆子模型。

「整整幾十萬啊！！！那都是我幾年來辛辛苦苦賺錢買來的，全被妳包成一袋垃圾丟進了垃圾車」，原PO憤怒表示，前女友連問都沒問就丟了，讓他真的心死，從開始交往就知道女友不喜歡他是個愛看動漫的宅男，為此原PO盡量配合少看，就連最近最火熱的鬼滅之刃電影，也為了她沒打算去看。

「妳整天看韓劇追星我也沒管妳啊，做到互相尊重很難嗎？？？」，原PO表示問過清潔隊，確定已經燒掉，他價值幾十萬的老婆們找不回來了，「在垃圾焚化爐裡燒成灰」，讓他心淌血。除了提分手，他也正在蒐集證據，打開網拍看老婆們現在還值多少錢，然後就等著去法院處理這件事。

這篇發文引發熱烈迴響，《靠北女友2.0》小編回應：「分得好，記得讓她賠到脫褲，卡等後續」、其他網友紛紛表示：「我姐送我的包 被前男友的家人丟了 還說什麼老人家不懂，我立馬提出賠償 說不賠的話親手報警送你阿嬤去警局，這才立馬處理」、「看到你不是只有分手跑上來哭哭，而是好好的提告了，覺得非常舒服，千萬不要放過她」、「跟宅男沒關係 她不懂得尊重」。

「沒經過別人同意亂丟別人東西，今天就算不是公仔，是其他東西也一樣讓人不爽，偏偏就一堆人對動漫有偏見」、「分手前先把她的化妝品跟包包也打包仍掉，馬上讓她知道到底有多痛，讓她知道痛的感覺後，馬上分手。」、「還沒發生命案已經很好了」、「這個女友佔空間，該丟掉」。

(中時新聞網)