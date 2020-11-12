行政院發言人丁怡銘直指，今年北市牛肉麵節冠軍店家用的就是萊牛。被指使用萊牛的牛肉麵節冠軍店「皇家傳承牛肉麵」提出檢驗證明，要求行政院道歉。前高雄市新聞局長王淺秋7字怒轟：這真的是太瞎了！

台北市長柯文哲呼籲中央做到「源頭管理、明白標示」，丁怡銘卻表示，「台北市辦的牛肉麵節，今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛，證明只要符合聯合國標準，安全就不會有問題」。

被指使用萊牛的皇家傳承牛肉麵在臉書提出檢驗證明，強調並沒有使用萊克多巴胺牛肉，要求行政院道歉。丁怡銘事後表示，對業者造成困擾，他深感抱歉。

王淺秋在臉書貼文怒，這真的是太瞎了！

網友回應說，「可惡的民進黨不惜打擊商家、犧牲百姓的食安達其目的，實在是可惡啊！」、「好爛的烏賊戰術，想要製造混亂暗渡陳倉，不惜製造假新聞抹黑店家。」、「原來行政院就是假新聞最大的來源，建議業者要求行政院道歉，否則提出控告，政府散播假新聞毀損商譽需對業者賠償。」、「所以~一個謊言，要用更多的謊來圓，犧牲的竟然是小老百姓，可嘆呀！」

這真的是太瞎了！ https://yns.page.link/5rZhy https://www.ettoday.net/amp/amp_news.php?news_id=1852951&from=rss 由王淺秋發佈於 2020年11月12日 星期四

(中時新聞網)