日本關西京都是世界知名旅遊景點之一，逾400年歷史的二條城，更被聯合國教科文組織認定為「世界遺産」。最近有日本網友發現，二條城原本清澈的護城河，竟變成「抹茶奶綠」色，驚呼這輩子從未見過！

根據日媒報導，一名網友「永太郎」在推特分享一張照片，二條城外的護城河，河水變成抹茶綠，叫人看了害怕。永太郎表示，他是京都在地居民，從小常經過二條城附近，這還是他第一次看到護城河如此面目全非。

日媒向二條城管理單位查證，初步判斷應是浮萍、藻類過度繁殖導致。專家表示，這樣的現象不是沒發生過，只是這幾年比較少；一般來說會發生在夏季，都冬天了水草還這麼多，確實罕見。有人認為，「氣候異常改變了很多事情」。

大批網友回應，雖然現在沒有外國觀光客，但世界遺產不該走樣，呼籲相關單位儘快處理。但也有人覺得，環境的自然演變，應該讓它維持最原始的樣子。

(中時新聞網)