台灣東洋代理德國BNT新冠肺炎疫苗破局、疑涉內線交易，各界關注。東洋12日下午董事長、總經理等人召開記者會，說明和洽談疫苗代理的情況，其後證期局官員在例行記者會中也對東洋案作出回應，官員表示目前櫃買中心正針對兩項重點，「重訊發布時點、交易情形異常」，積極查核。

證期局官員表示，金管會平時對上市櫃公司就有一套監理機制，櫃買中心上周就已經啟動對東洋的查核，查核包含兩項重點，一是東洋在重大訊息發布上是否符合相關法令規定，二是交易情況是否有發生異常，內線交易是否屬實，櫃買中心正積極查核中。

東洋在釋放疫苗代理權的消息後，股價從當月13日69元漲到15日的84元，連三天漲停，最後再釋出談判破局，讓股價無量下跌，被多名立委質疑是上演假疫苗、真炒股的「養套殺」戲碼。

對此，東洋董事長林全12日親上火線澄清，強調他個人絕不會內線交易，「歡迎來查」，且公司不會坑殺股民，目前已向櫃買中心、檢調請求協助調查，盼盡快釐清內線交易疑雲。

(工商 )