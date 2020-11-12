台北市長柯文哲為萊豬爭議直球對決行政院長蘇貞昌，但政院在會後提出照片嗆柯北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，慘遭店家出示證明打臉，對此，羅智強痛批，行政院院長蘇貞昌居然想用台北牛肉麵節冠軍是使用萊牛為萊豬護航，想要打臉柯文哲，卻掌摑蔡英文總統。

羅智強表示，蘇貞昌證明的是開放萊豬後，美豬的進口量就會跟美牛一樣，節節升高，到時候大家包括老人與小孩，都會吃到含有瘦肉精的豬肉，當然民進黨又會問說，那你國民黨當年也開放萊牛不是嗎？

羅智強指出，先不説開放「小」萊牛的國民黨已經下台，至少國民黨當年仍扛住壓力，沒有開放疑慮更大的「老」萊牛，更重要的是，國民黨守住不開放萊豬的健康山海關。

羅智強直言，民進黨拿小萊牛說嘴，那要不要也和國民黨一樣下台？更重要的是，民進黨不要假裝失億。台灣人吃豬是吃牛的7倍，牛豬分離不能讓步」是2013年蔡英文說的，打死也要擋萊豬是當年陳吉仲教授講的。

羅智強說，牛豬分離就是當時的藍綠共識、台灣價值。民進黨是否現在是要背叛台灣人民的健康。羅也幫台北的牛肉麵得獎店家申冤，人家的牛肉有送去SGS檢測，「萊克多巴胺」是未檢出，請行政院勿再造謠了。

(中時 )