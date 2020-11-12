針對港府昨天以國安法解除4名民主派議員資格，引發19位民主派議員，在今天國父孫中山誕辰日遞交總辭信，退出立法會。國民黨傍晚發聲明表示，不樂見任何限制香港自由民主法治發展的作為，目前中共當局的作法正持續削弱香港與中共當局的互信，國民黨希望北京當局審慎思考對香港的治理態度，還給港人治港的空間與承諾，重建香港社會與中共當局的互信。

(中時 )