香港民主派議員總辭 國民黨籲北京當局慎思治港態度及承諾 18:122020/11/12 中時 黃福其 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨。（黃福其攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對港府昨天以國安法解除4名民主派議員資格，引發19位民主派議員，在今天國父孫中山誕辰日遞交總辭信，退出立法會。國民黨傍晚發聲明表示，不樂見任何限制香港自由民主法治發展的作為，目前中共當局的作法正持續削弱香港與中共當局的互信，國民黨希望北京當局審慎思考對香港的治理態度，還給港人治港的空間與承諾，重建香港社會與中共當局的互信。 (中時 ) #香港 #議員 #國民黨 #中共 #民主派 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸人大取消港泛民4議員資格 白宮國安顧問警告進一步制裁 12:162020/11/12 兩岸 陸委會評港議員遭取消資格 國台辦斥挑釁徒勞 13:362020/11/12 兩岸 美國參眾兩院改選 至少131位友台議員連任成功 08:312020/11/12 國際 港民主派議員總辭 環時社評：可笑無理、與國家角力決無出路 11:562020/11/12 兩岸 多數優勢減 民主黨仍掌眾院 04:092020/11/12 全球財經 民團赴AIT遞建議書 呼籲拜登政府正視蔡英文政府的反民主措施 16:342020/11/12 政治 柯諷民進黨雙標黨 對三民自應標準一致 04:092020/11/12 政治要聞 農委會指不下架影片就提告 江啟臣批：政府用國家機器殺人 10:312020/11/12 政治 陸國務院港澳辦：嚴厲譴責香港立法會部分反對派議員辭職鬧劇 08:462020/11/12 兩岸 羅智強光棍節PO私密照遭控騙人20年 引來近8萬人按讚 09:532020/11/12 政治 政治熱門新聞 美國大選結果有爆炸性發展？網預言：馬上就要換人崩潰了！ - 政治 川普此舉暗示將掀驚人變局 港媒警告：台灣要被丟了！ - 政治 國民黨第1人 他宣布參選黨主席：若當選不支薪 - 政治 川普有機會翻盤嗎 媒體人引蔡英文一句話大膽斷言 - 政治 拜登真的是好人嗎？高金素梅現身怒戳真相：他跟川普都一樣！ - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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