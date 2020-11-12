明基醫（4116）在國內疫情趨緩、產品線加廣的布局下，第三季營運表現已明顯回溫，合併營收以3.67億元創下歷史新高，單季每股稅後純益0.32元，明顯優於第二季的0.19元，防疫產品如醫用口罩則將發揮貢獻，成為第四季的主要成長動能。

明基醫12日舉行法人說明會，說明前三季營運成果與未來展望。明基醫前三季合併營收9.92億元，歸屬母公司業主之淨利3,042萬元，EPS 0.68元。

明基醫總經理管新寶表示，新冠肺炎Covid-19造成全球醫療資源的排擠效應，資源向防疫優先傾斜，也影響上半年的營運表現。在投入醫用口罩量產的挹注下，雖然整體獲利較去年同期則仍可能受產品組合變動而影響，但醫用耗材和醫療服務需求回溫，第三季營運明顯轉佳，未來仍有機會維持成長動能。

明基醫以醫療設備、醫用耗材和醫療服務為三大支柱，第三季營收比重分別是37％、29％及34％。其中醫療服務類的聽力、口腔第三季都已經恢復正成長，醫用耗材也在口罩帶動下展現成長動能，由於完善醫療器材品質管理系統，醫療口罩通過檢測並符合衛福部上市許可，在七月即開始投入量產，第四季除內銷外，更開拓外銷商機。

醫療設備受限於外銷的標案預算受到防疫優先項目排擠，影響較深，但今年先蹲布局，拓展代理治療設備的產品線廣度，未來疫情趨緩後，醫療設備類表現可望逐漸回穩。

(工商 )