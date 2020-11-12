受全球疫情影響，實體活動停擺及國外買主無法來臺採購之際，外貿協會運用長期與各駐台單位合作經驗，將資源延伸至產業拓銷，貿協秘書長林芳苗12日即帶領18國駐台單位代表南下參訪屏東大江生醫等廠，期各國駐台單位推薦台灣優勢產品，將有助於促成B2B及B2G商機。

林芳苗指出，貿協首度帶領駐台大使與經貿代表南下參訪南台灣科技與創新廠，主要是期藉由參訪將台灣優質商品透過在台代表傳遞至他們國家的買主與廠商，首日選擇福灣巧克力、大江生醫都是與農業立縣的屏東印象完全不一樣的隱形冠軍，像是福灣巧克力連續三年在亞洲大賽獲得無數獎項，有不少代表們就反應巧克力不只是歐洲有，台灣也可以做出優質細緻的巧克力。

而大江生醫更是台灣最大生技廠，向各國代表介紹全球首台24小時全自動病毒檢測設備，每天可檢測近900個檢體，較一般檢測速度快10倍，且準確度高達99.9％，展現台灣在防疫上卓越的生技研發能量，該設備已取得台灣TFDA、美國FDA、歐盟CE認證，在場獲不少國家代表詢問合作契機；大江生醫旗下大江學院營運長陳彥任指出，目前試劑機器已獲至少四個國家的訂單。

屏東縣近年即透過輔導計畫進行農業轉型，「屏東可可」也華麗轉身為精品巧克力的代名詞，目前屏東已孕育出35個巧克力品牌，屢屢獲得國際大獎，福灣巧克力更一舉拿下國際「巧克力屆奧斯卡獎」金獎，屏東縣長潘孟安亦肯定貿協號召18國代表的參訪，有助於屏東可可的品牌拓展到全球市場。

(工商 )