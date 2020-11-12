國立中山大學適逢40周年校慶，12日醫師節於仁武校區隆重舉行「醫學教學大樓」動土典禮，數百名嘉賓及當地居民到場祝賀。（林雅惠攝）

國立中山大學適逢40周年校慶，12日醫師節於仁武校區隆重舉行「醫學教學大樓」動土典禮，數百名嘉賓及當地居民到場祝賀；醫學教學大樓總樓地板面積3160坪，為地下1樓地上6層樓的建築，預計2022年完工啟用。

校長鄭英耀表示，該大樓是中山大學仁武校區的第1棟建物，更是高屏澎東區國立大專校院首棟醫學教學大樓，未來期能整合校內研究能量與高雄榮總臨床師資，發展不同於傳統醫學院的跨域智慧醫學，培育常駐偏鄉公費醫師科學家。

鄭英耀說，中山大學「醫學教學大樓」的地理位置正好與鄰近高榮等區域醫療中心結合，雙方相互挹注科研能量與臨床師資，仁武校區將作為中山發展醫學研究及培育醫事人才的基地，未來朝AI人工智慧的遠距醫療、經濟醫療、生態圈醫療、精準及預防醫療等方向發展。

中山大學副校長黃義佑表示，醫學教學大樓規劃以增加視野開闊性、圍塑舒適交流中庭、創造多元交流共享的大廳及一系四所能獨立管理，又能共享公共空間作為設計概念，打造具生態延續、跨領域合作、彈性運用且蘊含立校精神的校園建築，提供優質的學習、研究及休閒環境，建立國內生態綠能校園典範。

(中時 )