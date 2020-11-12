台北市長柯文哲今(12日)親赴行政院會，要求萊豬源頭標示，卻遭政院發言人丁怡銘拿出網軍格式圖卡，反控牛肉麵節冠軍得主用的就是萊牛，引發風波。有網友起底，丁怡銘所用的資料，竟是來自挺綠網紅「焦糖哥哥」陳嘉行，直呼真的是中央網軍一條龍。

行政院會後，丁怡銘隨即召開記者會，並拿出圖卡，指控台北市牛肉麵節冠軍店家使用的就是萊牛，還由副市長黃珊珊親自頒獎，證明瘦肉精只要符合國際標準就沒有問題，慘遭在野黨與網友砲轟，抨擊政府為了護航萊豬，不惜將一般店家拖下水。

政院發言人丁怡銘指控北市牛肉麵冠軍使用萊牛，遭網友抓包用的是半個月前挺綠網紅焦糖哥哥的資料 (圖／翻攝自PTT)

雖然丁怡銘稍早表示為店家造成困擾感到抱歉，但他強調並非針對北市與特定店家，卻慘遭網友打臉，指出圖卡上面已經直接點名，根本睜眼說瞎話。

有網友在PTT八卦版發文，表示該牛肉麵店早在半個月前，就被陳嘉行PO文攻擊過，沒想到今天行政院竟然拿這份資料來指控店家，大酸「他罵人用的圖是你行政院幕僚前一刻做好的，你們罵人現在用他的資料...」。

鄉民也紛紛留言：「果然政院與側翼都是用同樣的圖」、「中央廚房統一上菜」、「所以這次的圖也是家鴻做的嗎」、「堂堂政府資料來自側翼網軍網紅 真的欠嚴謹」、「果然是一條龍 這次還龍回去」、「果然是黨認證的地下立委」、「挖賽 一條龍勒 夠猛的」、「自產自銷不就好方便」、「出口轉內銷這招熟門熟路了啦，裡外都是我的人」、「原來1年讀500本書的焦糖哥哥是行政院幕僚」。

(中時新聞網)