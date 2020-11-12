士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

北市最大規模士林夜市，過去不少國內外觀光客前來。隨著觀光人潮銳減、疫情衝擊下，原本是一級戰區的文林路，房東漲租不願降價，一整排掛出招租廣告看板，也連帶影響鄰近知名連鎖店接連熄燈號。士林在地人淚曝真相。

士林夜市不少黃金店面歇業掛上招租廣告。(照片/讀者提供)

聲名遠播的士林夜市擁有百年歷史，全盛時期店家、攤販達2700多家，假日觀光一天更可突破10萬人。近年隨著觀光客銳減、加上疫情爆發後，攤商少了400多家，假日人潮掉到僅剩1萬多人，不少店家年初後撐不下去，只好拉下鐵門。鄰近夜市的文林路上，擁有22年歷史的星巴克也受波及，在今年9月底驚傳歇業，消息震撼當地人；而對面北市歷史最悠久、長達70年的陽明戲院，去年9月暫歇業改建、拆除，凝聚觀光人潮力備受考驗。

人潮銳減、疫情衝擊，士林夜市生意慘淡。(照片/游定剛 拍攝)

夜市裡，集結不少傳統美食小吃、好玩遊戲等，也是許多人的美好記憶，但近年有不肖攤商販售天價水果、骰子牛等坑殺觀光客事件，屢登上消費爭議版面，雖水果業者目前雖已退出商圈，但早已重創觀光形象。

著名坑殺觀光客水果攤已退出商圈多時。(照片/《中時新聞網》資料照)

不過，今年受到疫情嚴重要影響，各地觀光客大幅銳減，士林夜市假日人潮前胸貼後背盛況已不再，倒店潮一波波接踵而來。就有在地人透露，希望藉由這次危機來改善夜市品質，重新找回傳統夜市該有的特色，避免無限複製商品、店家，讓人有種密集恐懼症感覺；另有人指出，房東貪婪藉機反漲不降租，店面待租增加、可逛店家減少，觀光客就越不想去，這就是所謂惡性循環。

過去士林夜市吸引不少外地觀光客前來。(照片/游定剛 拍攝)

從前士林夜市萬人空巷，平日一天能湧入千名外地觀光客，今日榮景已不在，有攤商透露，不少同業從前為提升翻桌率、哄抬價格，更看準外國觀光客，推「隱藏版坑殺菜單」，業者嚐遍甜頭、賺飽荷包，如今不僅失去在地人及國人消費喜愛和信任感，地方社團負面批評聲浪不斷，若不從錯誤去作改變，長年仰賴觀光客、同樣的行銷方式，恐怕倒店潮永無止息。

知名連鎖藥妝店去年不敵每月百萬租金退出士林夜市。(照片/《中時新聞網》資料照)

(中時新聞網)