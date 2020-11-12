21世紀女力崛起已不在話下，以50年代美國天才女棋手為題的《后翼棄兵》近日亦討論度甚高，在女性地位尚未抬頭，以男性為主導的環境裡，透過藝術品仍可見女性多元而重要的角色以及女性創作者才華。呼應《她—女性形象與才藝》特展，今年的故宮藝術節以「女子時光」為主題，呈現女子在當代創作的能量。

《她—女性形象與才藝》特展依主題及年代，選出71組件的院藏精品，從「群芳競秀」與「女史流芳」兩個角度看女性在歷史中的重要角色，前者自五代迄於近現代的繪畫，呈現古代女性典型，包括唐代周昉《調嬰圖》、《內人雙陸圖》可看出唐代宮廷嬪妃豐腴健美；宋人錢選的《招涼仕女》則見端莊婉約，明、清後的女性則多傾向纖細骨感。

儘管古代女性不易走出閨房，但仍有許多「她」突破束縛發揮所長，在男性為主流的藝術史中佔一席之地，如院藏所見宋代朱克柔為南宋著名的緙絲工藝家，其《花鳥》畫面充滿張力，並透過其工藝成為絲縷勻稱，帶有立體絲光效果之佳作；又如明代文俶為文徵明的玄孫女，善寫生並有「國朝閨秀之冠」稱譽，其作品《畫春蠶食葉》雅緻清新，彰顯出生態和諧與色彩的天然美。

除了古代仕女、才女，當代女性的創作實力也在此次藝術節跨域呈現，包括邀請3位當代女性藝術家謝旻玲、洪天彧及陳青琳，分別以金工、天然礦石材、繪畫進行創作，呈現女性勇於打破創作界線的特質，並運用現代語彙與故宮文物進行對話。「故宮藝境」12月5日則會由「優人神鼓」首度以女團組合，呼應山水畫筆觸與現場藝術裝置，呈現女力氛圍。

(旺報 )