教育部體育署從2018年推動企業聘用運動指導員計畫，今年度雖然新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，仍有87家企業響應，聘用119名運動指導員，共同創造多彩的職場生活。

體育署署長張少熙表示，企業聘用運動指導員計畫在2017年開始規劃，2018年開始執行，補助企業來提升職工運動參與、推廣全民運動，至今已輔導243家企業聘用373名運動指導員，辦理1200多項員工運動休閒活動，張少熙更喊出「運動人才動起來，創造好將來」口號，認為把「人材」變為「人才」，就能成為企業的「人財」，也很開心這項計畫從當初的「拒變」、「劇變」，變成「巨變」，越來越多民眾把運動變成生活的一部分。

光是今年度，就有華碩電腦股份有限公司、台灣迪卡儂有限公司等87家企業參與，張少熙補充：「運動力等於免疫力、也等於幸福力，運動不但能讓員工生活更加多采多姿，也能助員工打造間健康的身體來讓企業動起來，創造共榮的好生活。」

張少熙樂見運動人口逐年上升，體育署將持續推動企業聘用運動指導員，協助企業推展職工運動，歡迎企業加入「i運動資訊平台」刊載職缺、媒合運動人才，詳情可上「運動好人才 企業動起來」網站查詢。

(中時 )