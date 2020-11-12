19歲夏男與男子「阿生」發生嫌隙要求出面處理，傳訊「怎麼死的林北是不知道，自己看好妳媽」、「你家燒掉而已，賠錢而已沒差啊」等語給「阿生」，恐嚇無效，竟深夜持汽油到「阿生」家放火，所幸，鄰居發現及時滅火。台中地院依恐嚇罪判2月，得易科罰金；放火燒燬現供人使用住宅未遂罪判1年10月，可上訴。

夏男因「阿生」與女朋友有糾紛，要求他出面未果，2019年8月31日透過臉書傳送「怎麼死的林北是不知道，自己看好妳媽」、「保佑你媽沒事啊」、「阿要玩沒差啊，你家燒掉而已，賠錢而已沒差啊」等語音訊息給「阿生」，而「阿生」又無動於衷，他怒而決定放火燒「阿生」住處。

當晚10時，夏男持大寶特瓶到加油站購買約1公升汽油，到大雅區「阿生」住處，潑灑汽油在大門口的腳踏墊，以打火機點火，看到起火燃燒即離去，導致腳踏墊及雜物起火燃燒。所幸，附近住戶察覺，呼救並及時滅火。案由「阿生」報警偵辦。夏男到案供稱，因「阿生」躲起來不出來面對，他以語音訊息恐嚇，還是不處理，他才去放火。

法官審酌，夏男因細故與人發生爭執，即傳送訊息恐嚇威脅對方，後續更購買汽油深夜到對方住處放火，所幸，放火部分僅為未遂。此外，夏男未與被害人達成和解、賠償損失，而依恐嚇罪判刑2月，得易科罰金；放火燒燬現供人使用住宅未遂罪，判刑1年10月。

(中時 )