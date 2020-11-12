美麗灣建物台東縣府買回後如何處理，地方紛紛提議，副議長林琮翰12日質詢時建議可改建為慢活公寓，吸引退休人員來渡假長住。縣長饒慶鈴回應，未來經營一定要財務平衡，且要委外經營。

「有人會買回來再拆除的嗎？」林琮翰表示，美麗灣建物花6億多買回來，對縣府已是很大的財政負擔，舉債也都是縣民要承擔的，環團要求拆除把海岸還給縣民，他強調，拆除龐大建物也會帶來很大的汙染，6億多並不是6萬多，歡迎環團自行籌錢拆除。

林琮翰說，台東很適合慢活，可以借鏡日本或參考國外，建議可以改建為慢活公寓，讓全國、甚至國外退休老人來休閒渡假長住。由於臨海，還可以規畫親子戲水館，衝浪教學館等，吸引親子一同玩樂，增加縣府財源收入，希望能達到最高效益及符合縣民的期待，解決台東財政的困境。

他認為，縣長要硬起來，不能都依環團的意思走，把建物後續處理作為及想法告訴縣民，朝哪些方向規畫才能符合效益，補回縣府財務缺口，光靠海水浴場的門票，無法收支平衡。

對此，饒慶鈴回應，公共海水浴場的確不會賺錢，主建物預計點交要3個月，民眾也建議經營旅館或長照中心等，她強調未來會委外經營，要求一定要達到財務平衡。

(中時 )