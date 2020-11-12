保險公司台中清水據點1男1女員工遭保戶持鐮刀砍傷，送往梧棲童綜合醫院急救。（王文吉攝）

台中79歲林翁12日下午4時許酒後持鐮刀闖入保險公司清水據點理論，與陳姓女員工爆發激烈口角，並持刀劃傷對方臉部，上前制止的廖姓男員工手掌也遭刀劃傷，兩名傷者送梧棲童綜合醫院治療，無生命危險。涉嫌持刀傷人的林翁則被警方逮捕，帶至清水分局偵訊中。

台中市消防局12日下午4時許接獲報案，指有人拿刀闖入清水區中華路保險公司據點，1男1女被砍傷，請求派遣救護車協助送醫。清水分隊出動1車2人前往，30歲男子手掌撕裂傷、40歲女子身上有3處撕裂傷，均意識清楚，現場處置後送梧棲童綜合醫院救治。

梧棲童綜合醫院表示，32歲廖男左手虎口有6公分撕裂傷，急診室進行傷口治療後，已出院；55歲陳女傷勢較重，嘴唇撕裂傷、下巴穿刺傷、左手腕撕裂傷，將送手術室手術。

警方初步調查，涉嫌持刀傷人的是79歲林姓老翁，下午飲酒後，想起保險公司理賠不合理，在路上撿拾一把鐮刀，前往保險公司清水據點理論，與陳姓女員工爆發爭吵後，林翁失控持鐮刀揮舞，接連劃傷陳女及廖男。

林翁持刀傷人後，立即被警方逮捕，並帶往清水分局偵訊。據了解，林翁偵訊時，不斷抱怨自己投保3、40年，要求理賠遭到保險公司刁難，因此持刀前往理論，一時失控傷人。

(中時 )