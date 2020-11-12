鹿港鎮長許志宏和黃晉瑩都熱愛戲偶，當場來一段即興演出。（吳敏菁攝）

鹿港鎮長許志宏和黃晉瑩都熱愛戲偶，當場來一段即興演出。（吳敏菁攝）

黃晉瑩最珍愛一尊女子頭，不過兵乓球大小偶頭，單是梳頭費就6000元。（吳敏菁攝）

來自封神榜的太歲楊任新君，雙眼長雙手，雙手各有一眼，成了防疫宣導勤洗手、護眼最佳代言，火紅極了，也讓人重新認識了傳統典故的多采的形象。（吳敏菁攝）

水電行老闆黃晉瑩，收集200多個精緻華麗偶頭，還有戲服、冠帽琳瑯滿目，廟會時以宴桌擺設，讓人讚嘆，更常在臉書結合時事「演出」，一尊來自封神榜的太歲新君，雙眼長雙手，手掌有眼睛，成了防疫期間勤洗手、護眼的火紅代言，讓人重拾傳統典故，發現驚喜。

黃晉瑩在鹿港長大，耳濡目染，充滿藝文細胞，除了熱衷攝影，10多年前被朋友想相讓的一尊劍印童給電到，從此投入收藏天地不能自拔，和每尊戲偶相遇，都有段故事，勾起許多想像，配合偶頭收集戲服，冠帽加以打扮，神馳自己的天地。

黃晉瑩的戲偶有自有來台灣阿森頭、泉州「花園派」、「塗門派」等，戲角來自封神榜人物、千里眼與順風耳、雷公、四海龍王、太子爺、各種神明、將軍等。

黃晉瑩為了珍藏，至少投入數百萬元，他說，「根本不敢算啊！遇到緣分沒法擋，戲偶們給了他無上心靈財富」，說起最珍愛一尊女子頭，不過兵乓球大小偶頭，單是梳頭費就6000元，精緻五官，像富家千金，偶頭背面有陰刻簽名，證明出自花園派師父的作品。

鹿港鎮長許志宏用心推廣文化，指出沒有深入了解就不知道布袋戲偶學問深奧，戲偶製作繁複，透過雕刻、彩繪、組配與裝飾，自己也收藏20幾個，兩人互相就戲偶交流起來，興起還現場演上一段。

許志宏深諳門道，形容布袋戲偶類似於歐美人喜愛的芭比娃娃，可以做不同造型的穿戴，戲服都是「訂製款」，人工刺繡，身價不斐，一尊戲偶組裝下來要好幾萬元。

黃晉瑩收藏的戲偶種類繁多，就常結合文化活動、時事翻箱找戲偶請出來裝扮，不少人也愛瀏覽他的臉書，「彈琵琶女子讓人想吃枇杷了！」看看今天誰上場、古典角色豐富，結合時事賦予新生命、新想像。

(中時 )