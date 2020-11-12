勤美（1532）集團在金屬成型及建設住宅事業挹注下，前三季EPS0.36元。展望第四季，勤美集團表示，隨著新開發客戶逐步進入量產，加上市場需求回升，整體鑄件出貨量預期將會逐漸提升，長期而言，在中國大陸推動環保政策帶動下，有利勤美在鑄件市占率的進一步提升。

勤美集團受疫情、中美貿易戰等因素影響，前10月合併營收97.55億元，年減近15％；前三季歸屬於母公司淨利1.39億元，年減逾6成。惟相較於其他汽車部品相關製造商，勤美在金屬成型本業表現相當穩健，關鍵在於48年來累積的深厚技術及國際級客戶基礎穩固。

勤美表示，金屬成型事業上半年受疫情影響，單月營收縮減至5.1億元；如今10月份已恢復到9億元，毛利率維持穩定，從中長期來看，中國大陸推動環保整改、淘汰落後產能政策，勤美為大陸少數具規模的鑄件廠，近年積極投入環安衛投資，可望趁機搶佔市場。

因應未來業務成長需求，勤美武漢新廠已開始建設，預計2021年Q2完工生產，量產新客戶新開發之訂單。

在營建事業方面，台北「碧湖案」下半年銷售順利，前10月已認列13億元，餘屋持續銷售中；已完銷的「勤耕延吉」、「璞真仰睦」，目前建設進度順利，預計2021年認列營收及獲利；至於台中西區百億豪宅案「勤美之森」，由於地點位於草悟道商圈，已購客戶不只有台中在地客，台北也有許多自住客南下購買，預計2022年完工認列營收及獲利。

值得一提的是，勤美集團近年積極推動ESG，今年取得「台灣企業永續獎銅牌」；董事長林廷芳長年致力推動勤美在環保、社會責任、公司治理等，將三大事業體-金屬成型、建設住宅、生活休閒圍繞在「循環經濟、環境永續」的主軸上發展事業。

(工商 )