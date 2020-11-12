台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）12日召開董事會，會中通過第三季財務報告書。第三季營收為新台幣6.99億元，較去年同期成長8.61％，累計前三季營收22.76億元，較去年同期成長4.69％，累計前三季稅後淨利3,287.8萬元，每股稅後盈餘為1.07元。

沛波表示，第三季營收受到雨季的天候影響，致使鋼筋出貨量較第二季下滑，但受惠於國內需求維持高檔，帶動第三季營收較去年同期成長8.61％；在獲利部分，第三季毛利率為5.83％，略高於去年同期，顯示在成本控制得宜下毛利率表現持續轉佳。唯第三季因打銷呆帳，致使當季稅後淨利較去年同期減少。

展望第四季，總經理葉俊良指出，台商回流帶動擴產需求，加上房地產景氣熱絡，帶動鋼筋產品需求大增，有助推升沛波的營運表現，公司對未來業績展望維持正向看法。

(工商 )