佳世達聯合艦隊持續強化價值轉型計畫，今年第三季價值轉型新事業的營收比重突破三成達到31％，朝營收過半目標邁進。在網路通訊新成員與智慧解決方案、醫療事業的挹注下，第三季營收、營業淨利、每股稅後純益均創十年新高，第三季EPS達1.04元，前三季EPS共1.64元。

佳世達董事長陳其宏表示，疫情下網通需求增溫，再加上先前在數位轉型、防疫與醫療等相關布局，使得佳世達業績仍能維持成長，表現優於預期。近來歐美疫情再起，大環境經濟情勢仍應審慎應對，但佳世達受惠於超前佈署的聯合艦隊聯防效果，營運展望相對樂觀，可望持續共創轉型成長。

佳世達第三季合併營收516.95億元，比去年同期成長21％，營業淨利20.51億元，比去年同期成長18％，單季EPS 1.04元，三項財報數字均創十年新高。佳世達投資的明泰科技自8月起由權益法轉為合併子公司，挹注本業營收獲利，第三季業外損益轉正係因受惠面板業績增溫，都是營運表現創三高的原因。

以產品別區分來看，佳世達第三季高附加價值營收突破三成達到31％，其中網路通訊營收比重13％，智慧解決方案營收比重12％，醫療相關營收比重約6％。

佳世達自2014年以來積極進行價值轉型，以優化現有事業、擴大醫療事業、加速智慧解決方案和佈局5G網通事業為四大營運方針，今年在疫情封鎖下更凸顯超前佈署之成果。其中醫療事業將於12月3日至6日參加台灣醫療科技展，展示智慧醫療、樂活美學和健康防疫的多元布局和專業能量。

展望未來，第四季為傳統科技業旺季，顯示器家用市場需求暢旺，高附加價值新事業有望向上成長，業外認列權益法投資收益朝正向發展，都是第四季的成長動能。惟大環境仍需審慎應對，應關注美國選後情勢變化、歐美疫情再起，以及供應鏈的缺料、貨運緊張等變數。

佳世達前三季合併營收1,346億元，比去年同期成長9％，稅後純益40.82億元，比去年同期成長14％，歸屬於母公司業主之淨利32.27億元，比去年同期成長10％，EPS為1.64元，也優於去年同期的1.5元。

(工商 )