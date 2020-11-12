今日世衛WHO官方臉書出現有關鍵字審查及訊息封鎖的問題，只要留言「Taiwan can help」及相關挺台言論，就會被設定為垃圾訊息、無法留言，民進黨發言人簡舒培表示，WHO應儘速調查官方臉書發生什麼事，以免被扣上限制言論自由的帽子。

簡舒培指出，這次WHA復會，世界各國上千位國會議員聯署支持台灣參與WHA，再度證明世界許多國家和他們的人民，除了中國之外，都是肯定認同台灣這個國家，絕對可以幫助全世界的醫療防疫。

簡舒培表示，即便WHO官方臉書出現把台灣設為敏感詞的狀況，也完全防堵不了台灣人的創意，像是有網友利用特殊文字、注音等符號來規避臉書的審查，民進黨執政縣市首長也紛紛響應表示「Taiwan can help」，更有國外網友一同加入響應支持台灣，再一次向國際社會展現台灣是全球醫療防疫不可或缺的一份子。

簡舒培強調，台灣的防疫舉世有目共賭，台灣有寶貴的醫療經驗能與全世界共享，病毒面前不分你我，對抗疫情應是生活在地球村要共同面對的，但國際衛生組織WHO卻因政治因素，忘記了健康人權是普世價值，而將排除台灣參與WHO任何會議，讓台灣的醫療衛生能量無法幫助國際社會，恐是全世界的重大損失，因此，有越來越多國家政府、國會議員與人民聲援力挺台灣參與WHA。

(中時 )