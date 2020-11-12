林務局台東林管處助理邱曉徵11日在海端發現1隻軟腳的山羌，他便以環抱方式將牠送醫，沿路車程母山羌都溫馴的躺在他懷裡，完全沒有掙扎，連獸醫都嘖嘖稱奇。

林管處關山工作站助理邱曉徵說，11日他前往海端鄉紅石林道巡山，在林道上看到一隻山羌，通常山羌警覺性都很高，一看到人拔腿就跑，但這隻山羌卻相當安靜溫馴，邱試著慢慢接近山羌，發現牠沒有要逃跑的意思，於是邱試探性摸摸牠，不料牠走沒幾步就軟腳躺下，邱推測牠應該是生病，索性將牠抱起送往池上的野灣野生動物醫院求助。

邱曉徵表示，沿路逾半小時的車程，他坐在後座抱著山羌，告訴牠「放心我會帶你到安全的地方」，山羌竟完全沒有野生動物的驚慌情形，安安靜靜地躺在他懷裡，同事也說「很難得看到活著還給人抱著的山羌！」

WildOne野灣野生動物保育協會理事長、獸醫師綦孟柔說，山羌的個性膽小害羞，驚慌時會以跳躍方式迅速逃竄，為何這隻母山羌會這麼溫馴讓人抱著，獸醫師們也感到驚奇。

綦孟柔表示，這隻山羌下巴有傷口，沒有其他外傷，經照養後目前進食狀況很好，至於病因和是否懷孕要等超音波檢查才知道，不過，一般母山羌體重是6公斤，這隻有9公斤，推測可能懷孕，但得檢查後才能確定。

(中時 )