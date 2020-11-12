陸委會今發布民調，認為中共對我政府與民眾不友善者分別為74.0％、56.9％，對此，記者會上有陸媒記者表示，對這個數感到「挺驚嚇的」，另外還有一項是認為現在兩岸交流「太慢」超過三成，也與其感受有落差。

陸委會發言人邱垂正則表示，每次陸委會的例行民調一定有這一題，中國大陸政府對於我政府的態度及對台灣人民的態是否友善，截至目前為止，是在比較高檔的狀況，雖然不是最高，但算是屬於高檔。

邱垂正續說，兩岸交流的速度也是每次例行民調都會做的題目，這個數字最近都保持滿穩定，不過，因為最近遇到百年一遇的疫情，幾乎所有的人流都停下來，不只有兩岸，而是整個全球的人。當然過去許多兩岸專業性的交流也都暫緩。

此外，陸委會本次調查顯示台灣民眾反對中共單方設定的政治框架及威嚇作為，有高達9成以上民眾反對中共武力威脅台灣（90.3％），8成7的民眾反對中共批判美台軍售是我勾結外部勢力，破壞台海和平，並威脅採取必要制裁的作法（87.1％），以及「一國兩制」（86.7％）。

7成以上民眾不認同中共堅持「一個中國原則」的「九二共識」及反對台獨等立場（74.4％），支持政府堅守主權和捍衛民主自由，拒絕「一國兩制台灣方案」，維護台海和平穩定（75.9％），及持續與美合作，強化國家安全與自我防衛能力（73.4％）。

(中時 )