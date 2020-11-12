苗栗縣警局12日舉辦外籍人士人士人身安全座談會，邀請多國外僑參加。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

台南馬籍女大生命案引發全國重視外籍人士在台安全問題，苗栗縣警察局於12日舉辦「外籍人士人身安全座談會」，邀集轄內外籍學生、商務外籍人士及新住民協會代表共35名與會，由警察局長翁群能主持，警局特別推出2項創新保護作為，包含多國語言人身安全防護小卡，及成立「外籍人士人身安全友善通報網」，以確保轄內外僑人身安全。

翁群能在會中強調，苗栗治安狀況向來平穩，外國朋友可以在苗栗安心生活，然而，因為外籍人士語言不通或人地不熟悉，遇有緊急事故時，可能不知如何求助，所以縣警局特別製發多國語言人身安全防護小卡，宣導遇有緊急事故時，可視事故性質撥打110或利用內政部警政署開發的手機視訊報案軟體報案。另外也提醒外籍民眾避免走暗處、隨身攜帶個人防護用品及行必有方等個人安全保護措施。

12日的外籍人士安全座談，共有來自越南、印尼、印度、馬來西亞、韓國及義大利等7個不同國家外僑與會，警政署國際組專門委員林妙齡特別到場提供意見，警察局也貼心提供越南語、印尼語及英語同步口譯服務，讓每位與會外籍人士瞭解苗栗警方在保護外籍人士所作的努力。與會者收到警察局精心製作的多國語言人身安全防護小卡時，紛紛表示很實用，並謝謝警局貼心的服務。

翁群能表示，苗栗縣警局特別成立「外籍人士人身安全友善通報網」，邀請所有與會人士加入，方便外籍人士及新住民在此平臺反映意見，警察局也將不定期推播最新的預防犯罪資訊，讓外僑及新住民可以在苗栗安心求學及工作。

(中時 )