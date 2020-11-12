109年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽，12日於霧峰高爾夫球場登場，台中市政府運動局長李昱叡（左）中午到場為選手頒獎，強調市府將持續提供選手切磋球技的競技舞台。（中市運動局提供／黃國峰台中傳真）

109年台中市市長盃業餘高爾夫錦標賽，12日於霧峰高爾夫球場登場，廣邀各地好手同場競技，吸引51位24歲以上青壯年選手同場競技，中市政府運動局長李昱叡中午到場為選手頒獎，肯定業餘選手優秀表現，強調市府將持續提供選手切磋球技的競技舞台。

霧峰球場山勢獨特，球道彎曲變化多，考驗選手球技，12日一早秋天的艷陽高照，但涼風徐徐，51位24歲以上青壯年選手分組競技，心曠神怡，全部選手順利在中午過後，完成比賽。

台中市體育總會高爾夫委員會表示，今年市長盃業餘高爾夫錦標賽採比桿賽，一回合18洞決勝負，多位選手挑戰最低杆，最後由江宗霖的72杆奪得冠軍，獲價值6,000元的獎品及多項精美禮品，盼藉此鼓勵業餘好手持續精進球技。

中市政府運動局長李昱叡到場頒獎時表示，台中積極推廣高爾夫運動，今年已針對國小7至12歲學童，舉辦「109年全國小學高爾夫6月錦標賽」，為9至24歲青少年選手舉辦「台中市青少年高爾夫巡迴賽」，以及為20歲以上青壯年選手舉辦「議長盃業餘高爾夫錦標賽」。感謝台中市體育總會高爾夫委員會主委暨台中市議會秘書長張世禎的大力支持，協助舉辦今日的市長盃業餘高爾夫錦標賽。

(中時 )