基隆一名男子楊正清經營賭場，並找自己的小弟劉男來把風，可是劉男卻疑似勾結他人前往洗劫賭客，讓楊男大感不悅，並在去年3月夥同魏男等人，將劉男綁走凌虐逼問，但劉男否認犯案，因此設局誘出疑似協助洗劫的李男，還以保鮮膜綑綁、電擊李男，最終導致李因心肌梗塞身亡，基隆地院近日審結，將楊男等人依傷害致死等罪，判處7年4月不等徒刑。

基隆地院判決書指出，楊正清、魏仲駿兩人為表兄弟的關係，平日與友人共同經營賭場，並找劉男來賭場負責把風，但劉男疑似勾結其表哥李男前往賭場外行搶，因此楊男才憤而將其綁走，並要脅下跪、上銬，並拿出延長線，將電線通電後淋水電擊劉男雙手，導致其痛不欲生。

此外，因遲遲逼問劉男未果，楊男更誘出李男，用束帶控制雙手，被多人用棍棒、徒手毆打，楊男還以大型保鮮膜，將李男捆綁、淋水電擊，接著魏男竟突然拿毒品愷他命強灌李男，直到發覺李男傷勢嚴重才放人，但李男送醫急救後，仍因心肌梗塞及藥物中毒宣告死亡。

法院表示，楊、魏二人均坦承傷害李男，但沒有傷害致死的意思，對於將毒品倒入李男口中，魏男辯稱愷他命是止痛劑，是看李男一直喊痛才給他吃，對此，法院表示，李男死亡方式應考慮歸類為「他殺」，李男的死亡與楊男、魏男的傷害行為有相當因果關係，因此依傷害致人於死罪，分別判楊男、魏男7年4月、7年徒刑，另依私行拘禁罪，判楊男、魏男6月、5月徒刑，可易科罰金，全案可上訴。

(中時 )