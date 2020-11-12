台北市長柯文哲今天列席行政院會力主進口美豬應標示含萊克多巴胺，會後行政院發言人丁怡銘秀出圖卡指北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，對此，牛肉麵協會出示檢驗報告要求行政院道歉，丁怡銘今（12）日下午出面代表行政院公開道歉。

丁怡銘指出，造成業者的困擾，他深感抱歉，他也要幫所有的牛肉麵業者澄清，無論使用哪一國的牛肉，只要符合國家標準，都安全無虞。

丁怡銘也說，使用圖卡是陳述事實，且爭議點不是殘留值，而是萊牛、萊豬飼料含添加劑，殘留值需要符合標準。

他說，各美式賣場所賣的美國牛肉和其他進口商的牛肉一樣，即便飼養過程中在飼料裡添加萊克多巴胺，但是只要肉品中的殘留值符合國際標準，對於健康就沒有影響。相關論述基於事實陳述與科學證據，完全沒有針對北市府與業者。

至於院會過程中，丁怡銘說，行政院長蘇貞昌對於柯文哲市長於臨時動議中提出的相關建議，由於涉及科學標準與衛生專業範疇，院長也請衛福部及農委會於會後作回應，過程非常理性和諧，並沒有任何衝突。

針對被行政院點名用萊牛，牛肉麵協會今天下午與相關業者抵達台北市議會，向行政院提出抗議，要求行政院道歉，丁怡銘隨後出面道歉。

(工商 )