為促進國內旅遊市場，交通部11日釋出新一波旅遊補助構想，個人旅遊的住宿補助目前可知限於明年春節過年期間使用，且僅適用於北台灣的飯店。為了不讓等不及想出遊的民眾們苦等，位於高雄義大世界內的義大皇家酒店與天悅飯店決定針對55歲以上的壯年樂齡族與軍警公教醫護等特定職業族群，推出「旅行不要等，即時愛玩樂」住宿特惠，優惠「超前部署」，除了價格特別吸引人外，還額外加碼三大好禮，希望能在天候漸寒的歲末之際，吸引更多旅人們前來高雄旅遊，享受南台灣宜人的氣候與和煦的冬陽，慰勞自己一年的辛勞。

今年受到疫情影響，旅遊市場普遍蕭條，加上10月底安心旅遊補助截止後，國內旅遊熱潮即明顯感受到停滯，11日交通部釋出之僅限明年春節適用的「孝親」旅遊補助消息，且暫定僅北台灣飯店適用，消息一出，恐將影響民眾前往南部旅遊的意願。為了不讓等不及想出遊的消費者們苦等，也想鼓勵旅人們在冬季裡安排到南台灣享受陽光，義聯集團旗下兩家酒店決定自立自強，於即日起至12月30日，推出「旅行不要等，即時愛玩樂」住房專案，針對55歲以上民眾，推出相關優惠，皇家酒店推出豪華雙人房住宿一晚3,999元的優惠房價，天悅飯店則推出雅緻雙人房住宿一晚2,999元的優惠房價，皇家酒店並加碼提供「週六入住不加價」、「星亞自助餐廳自助晚餐二客」以及「放寬適用對象」，不僅55歲以上民眾以外，包含軍公教、警義消與醫護藥事人員亦可選購此專案。

天悅飯店除了「週六入住不加價」與「放寬適用對象」外，另外提供了「平日設施使用券」與「1,000元餐飲抵用券」，兩館專案每日限量各五間，等於最低不到三千元，就能入住原價破萬的飯店住宿與餐點，還可省下NT$800的假日加價，價值遠遠超過政府補助的額度。

(工商 )