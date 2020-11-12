資訊服務廠商精誠（6214）受惠於大型企業客戶與大型專案收入認列、FinTech創新需求以及純網銀服務，以及疫情帶動的遠距工作需求，累計今年前三季稅後淨利13.26億元，較去年同期成長31.8％，第三季單季稅後淨利5.04億元，較去年同期大幅成長77％，單季每股稅後盈餘2.03元。

精誠表示，以第三季來看，主要動能來自於大型企業客戶以及大型專案的收入認列，而疫情帶動的遠距工作需求，也促動遠距協作工具、雲服務、資安防護等業務持續增長。

此外，精誠近期投資車聯網領域的寶錄電子，也帶來合作綜效。精誠表示，目前已展開多項關鍵行動計畫，包括投資推出整合AI、HPC、雲端及微服務等創新技術的管理平台；因應金融業客戶轉型FinTech需求，建立服務擴充高彈性的金融微服務平台。

以營收來看，精誠10月單月營收15.32億元，年減4.21％，累計今年前10個月營收187億元，年增6.16％。精誠表示，10月營收較去年同期減少，主要原因是今年整體市場受疫情影響，部分大型專案進度延遲所致。然而，疫情也加速企業數位轉型腳步，像是雲端建置、資安防護、遠距辦公協作工具等需求仍持續增長，這也是今年前10月累計營收與去年同期相較仍能維持成長的原因。

展望第四季，精誠表示，步入後疫情時代，將延續連結數據生態圈策略，跨業整合布局，幫助客戶在5G時代加速數位轉型，也引進運用創新AI技術的資安解決方案，協助企業解決疫情下遠距工作的資安隱憂與技術落差，也將攜手客戶創新商業模式，創造第二條成長曲線。

(工商 )