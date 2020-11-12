遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）公布第三季財報，單季稅後淨利9,142萬元，每股盈餘2元，單季獲利表現寫下十年新高表現，累計今年前三季稅後淨利2.09億元，每股盈餘4.59元。展望第四季，宇峻除了有兩款新遊戲挹注以外，12月還有台北資訊月福袋銷售助攻，法人預估，在多項動能帶動下，將為宇峻第四季營運增溫。

宇峻日前也公布10月營收，惟10月營收8,320萬元，較上月減少29％、較去年減少27％。累計今年前10月營收12.68億元，較去年同期增33.62％。宇峻表示，10月營收衰退是因為《三國群英傳M》在10月27日推出大改版之前，玩家消費力道縮手，但27日推出改版後，玩家消費力度已恢復正常，與9月水準持平。另外，《三國群英傳—霸王之業》季節性起伏也是影響10月營收衰退的原因之一。

宇峻目前旗下3款重點遊戲包括《三國群英傳M》、《三國群英傳：霸王之業》、《拉斯維加斯娛樂城》，其中《三國群英傳M》為今年上半年推出，不過推出已超過半年，遊戲熱度衰退，9月、10月連續兩個月營收呈現年減，不過10月底《三國群英傳M》推出重大改版，並與「全聯PXGo！」啟動合作，預期在改版活動催化下，將有望提升玩家的留存率以及黏著度，進一步拉抬業績表現。

以第四季來看，宇峻奧汀10月率先推出《潘朵拉的迴響》，11月將再推新手遊《sin七大罪：魔王崇拜》。除兩款新遊戲挹注以外，12月還有台北資訊月福袋銷售助攻，法人預估，在多項動能帶動下，將為宇峻第四季營運增溫。

宇峻過去以台灣市場為主，2021年將積極往海外市場拓展，《三國群英傳M》以進軍東南亞為主，旗下二次元產品也將往日本市場推進。一月將率先以《三國群英傳8》單機版打頭陣，另一款《幻世錄》同季推出。接下來，手遊《三國群英傳M》也將在東南亞陸續推出，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、越南等地。

明年第二季，宇峻則將規劃《sin七大罪：魔王崇拜》在日本推出，同時也將代理營運弘煜科技的《燐光4》。到明年第三季，宇峻預計將在韓國推出《曉之軌跡M》，日本部分則將推《燐光4》與《三國群英傳M》。

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