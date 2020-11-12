宏碁（2353）今年不僅在Chromebook市場大有斬獲，在全球電競市場也持續積極布局。根據市場通路調查資料顯示，宏碁第三季於全年電競筆電銷量年增率達34％，大幅超越業界均值的18％，其中在泛美主要市場並以23.8％市占稱霸。

其中，宏碁在美國電競筆電市場即以22.8％市占率居冠，同時在包括阿根廷、巴西及哥倫比亞等地區，也同步拿下市占第一。此外，宏碁也在諸如奧地利、哈薩克及菲律賓等地，續站電競筆電市場領導者地位。

宏碁電競筆電在世界各地市場的展現強勁動能，旗下電競產品研發著重玩家喜好，獨家的散熱技術更擁超過300項設計專利，更提供多樣化的電競產品組合供玩家選擇。此外，宏碁為提供玩家全方位的遊戲體驗，次世代電競社群平台PLANET9更跨出國際，於英國等地與名校合作舉辦賽事活動，從硬體、軟體到服務平台的電競體驗，滿足熱血玩家的需求。

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