盧秀燕體驗水湳自駕巴士後，大讚跟真人駕駛一樣的平穩。（陳世宗攝）

台中水湳自駕巴士完成4階段的實車測試，今年10月取得試車車牌，日前並完成民眾試乘體驗，獲得好評。市長盧秀燕12日特前往試乘，體驗自駕巴士行駛在混流的中科路，以及封閉路段類公車專用道環境的大鵬路；盧秀燕肯定行駛過程「跟駕駛在開一樣平穩！」。

交通局長葉昭甫說，12日自駕巴士運行測試，除完成直行、左右轉、號誌停等、2輛自駕巴士跟車、混流與類專用道行駛等情境測試，也完成優先號誌延長綠燈秒數測試，讓2輛自駕巴士同時通過路口；安裝於大鵬凱旋路口的資訊可變標誌也於自駕巴士即將通過該路口時顯示自駕車通過字樣，提醒其他方向來車注意。

葉昭甫說，這兩年自駕巴士執行多次虛實場域整合運行計畫，在水湳智慧城中科路及大鵬路進行5.8公里及3.7公里的實車模擬測試，以提供平穩、舒適的大眾運輸環境；民眾試乘體驗已圓滿落幕，15天的試乘期間累計搭乘超過700人次，民眾滿意度良好。

交通局表示，自駕車發展已是國際趨勢，今年再與國內頂尖自駕巴士團隊合作，於10月通過經濟部無人載具科技創新實驗計畫，成為國內第一個以改造市區公車、並於一般道路進行載客與跟車測試的自駕巴士。

盧秀燕指出，市府積極推動自駕巴士計畫，將繼續朝水湳智慧城「智慧、低碳、創新」的願景邁進；感謝鼎漢國際工程顧問、豐榮客運、緯創資通、工研院機械所、台數科集團等自駕巴士團隊，交出漂亮的自駕成果，「台中市政府也是自駕巴士聯盟的得力成員！」

(中時 )