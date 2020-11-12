推廣台南市優質鴨肉、鴨蛋，台南市農業局與後壁區農會12日舉辦鴨肉料理推廣品嘗活動。（劉秀芬攝）

台南後壁區除了出產稻米，養鴨人家也不少，而且以蛋鴨為主。台南市農業局為推廣國產禽畜肉品，12日於後壁舉辦鴨肉料理品嘗推廣活動，上百鄉親前往捧場。在地鴨農表示，今年蛋價還算平穩，但淘汰母鴨沒有市場，只能送化製廠銷毀，十分無奈。

後壁區農會總幹事張逸玟表示，後壁區農會有水禽產銷班，班員達30人，養殖場集中於新嘉里及竹新里，飼養數量約19萬隻，其中又以蛋鴨居多，占台南市蛋鴨數3成以上。

由於近年民眾重視禽畜場環保問題，興建養鴨場條件嚴格，養鴨農民人數維持在30人左右，農會也會開班輔導飼養技術，協助申請各項補助。

林姓鴨農表示，今年因為沒有災害及病害，鴨蛋產量及價錢算平穩，新蛋蛋價每台斤32元、老蛋每台斤29元左右，但是淘汰蛋鴨這一兩年幾乎沒有市場，送人都沒人要，幸運的有搭到政府收購補助專案，每隻補助5元，其他都送化製廠銷毀，可以賺回工錢就不錯了。

台南市養鴨協會總幹事林路拾表示，淘汰蛋鴨往年還可以銷往中國大陸，曾有每隻80多元的高價，價錢一路下跌，近一兩年已完全沒銷路。行政院農業委員會今年啟動收購補助，以35元價格補助加工廠收購屠宰冷凍，但鴨農實際到手每隻只領5元，而且是剛好有鴨要淘汰才有受惠。

鴨農表示，以往淘汰蛋鴨有業者買去做薑母鴨、鴨賞、滷味，但近年業者也多改為肉鴨，削價出售業者還嫌加工麻煩，想要直接送人又被以畜禽防疫理由勸阻，只好統統「處死」，有苦難言。

張逸玟表示，為了推廣在地鴨農的優良鴨蛋、鴨肉，今日特別於農會竹新分部前舉辦創意鴨肉料理美食展示及品嘗會，提供鴨肉食譜供民眾索取，現場還有三色蛋、鴨肉飯糰DIY，鄉親們有吃又有拿，非常開心。

(中時 )