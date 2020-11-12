甘比難得曝光其奢華一面。(取自甘比IG)

原本是香港娛樂記者的甘比（陳凱韻），與富商劉鑾雄結婚4年，備受寵愛，坐擁近700億港幣身家（約2570億台幣），成為香港第二大女富豪。一向以節儉著稱的她，近日難得在社群網站曬出奢華晚餐，卻意外被網友發現餐廳女老闆與劉鑾雄關係相當微妙。

一向節儉持家的甘比，近日難得在社群網站曝光她奢華一面。她11日晚上在限時動態曬出一段由2位大廚合力製作的螃蟹料理過程，寫下「六十隻蟹膏+黑松露」，還標註了餐廳女老闆鄭志雯的帳號。

鄭志雯更因此被網友起底出驚人的家世背景。原來現年39歲的她，是香港富商鄭家純的大女兒，擁有哈佛大學畢業的高學歷，2018年更被《財富》雜誌評爲「全球40位40歲以下商界精英」之一，以及被《彭博商業周刊》選入「全球50大最具影響力人物」名單。

而情史豐富的劉鑾雄，過去與私人助理王穎妤一段情鬧得滿城風雨。而王穎妤與劉鑾雄撕破臉後，又轉頭搭上了鄭家純，還一連為鄭家純生下2名兒子。也就是說，甘比老公劉鑾雄的前女友王穎妤，是鄭志雯爸爸鄭家純的出軌對象，而甘比又與鄭志雯交情匪淺，彼此複雜關係也讓網友直呼「富豪圈真小」。

(中時新聞網)