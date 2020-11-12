台中市政府衛生局12日舉行衛生保健績優志工及團隊表揚大會，90位志工依服務時數分別獲得「松馨獎」、「梅馨獎」與「蘭馨獎」，及童綜合醫院獲「績優志工團隊獎」。其中新冠肺炎疫情期間，很多志工增加到院值班時數，守護市民健康，犧牲奉獻精神令人敬佩。

台中衛生局指出，表揚的90位志工中，包括，服務滿1000小時、共18名志工獲「松馨獎」；服務滿600小時，有27名志工獲「梅馨獎」，滿300小時有45名志工獲「蘭馨獎」。另獲獎人員志願服務時數逾5000小時共7人，其中1位志工服務時數更超過1萬小時。

衛生局指出，衛生局有85個衛生保健志工團隊，服務於台中市各區衛生所以及醫護機構，今年鼓勵高齡者投入志願服務，表彰績優志工及團隊熱心奉獻，表揚活動以「舞動耆蹟，志向健康」為主題，傳遞更多的溫暖與愛心事蹟，共同建構幸福宜居「台中城」。

童綜合醫院獲得績優志工團隊獎，副院長李博仁表示，童綜合醫院積極推動高齡志工招募活動，讓長者投入志願服務隊伍，為需要求醫的民眾提供服務，也讓長者的生活更加充實。此次能獲得績優志工團隊獎的殊榮，是對志工團隊莫大的肯定。

(中時 )