朱雪璋之妻幫潛逃 警拘提後10萬交保 18:372020/11/12 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱雪璋之妻吳佩樺幫潛逃，警拘提後10萬交保。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人，被依重傷害罪判刑6年確定後逃亡，關於朱雪璋偷渡出境的部分，朱的徒弟及妻子涉嫌聯繫人蛇幫他偷渡，12日拘提朱妻吳佩樺等3人到案，訊後依藏匿人犯及入出國及移民法等罪，諭令黃琮元8萬元交保、陳希勤5萬元交保；吳佩樺10萬元交保。 檢警發現朱雪璋逃亡前，曾接受妻子及徒弟等人的幫助，更為他聯繫人蛇集團幫他偷渡，因此依違反《入出國及移民法》將3人拘提到案。 (中時 ) #朱雪 #偷渡 #拘提 #聯繫 #妻子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 購物引發糾紛 警方澄清非精神疾病傷人 02:522020/11/12 社會 觀念平台－螞蟻雄心：從威尼斯商人到杭州商人 04:092020/11/12 專題周報 《熱門族群》獲利超車去年全年 智冠前3季已達陣、橘子在望 07:442020/11/12 財經 霧峰警校園開講談校安 修平全校師生攏心安 19:092020/11/12 寶島 吃住「饗台味」台北萬豪酒店攜手欣葉鐘菜推住房專案 10:522020/11/12 生活 協助朱雪璋逃亡 朱妻等6人遭逮 18:472020/11/12 社會 智冠子公司助攻 前三季獲利寫十年同期新高 13:522020/11/12 財經 嶺東無名巷恐成「台鐵便道」無路燈翻版 市府：優先處理 18:022020/11/12 生活 熊海靈昔大膽全裸演出 為愛勇嫁卻遭夫罵「你去死」離婚 06:302020/11/12 娛樂 涉嫌強盜、傾倒事業廢棄物 竹聯幫豹堂副堂主檢肅到案 16:292020/11/12 社會 社會熱門新聞 24歲中壢乞丐妹GG了 警：再乞討將開罰「見一次罰一次」 - 社會 超跑低價無人標？名車1元起標乏人問津 流標原因曝光 - 社會 女同事太誘人？工作室沙發廚房硬上3回 男辯：見妳忍不住 - 社會 直播主闖廢棄醫院發現半身吊屍 死者失蹤1年 母認屍淚崩送紅包 - 社會 高中女拜長輩當水電學徒 他模仿A片水電工5天性侵4次 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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