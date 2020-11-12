台北市光信里前里長朱雪璋設局砍人，被依重傷害罪判刑6年確定後逃亡，關於朱雪璋偷渡出境的部分，朱的徒弟及妻子涉嫌聯繫人蛇幫他偷渡，12日拘提朱妻吳佩樺等3人到案，訊後依藏匿人犯及入出國及移民法等罪，諭令黃琮元8萬元交保、陳希勤5萬元交保；吳佩樺10萬元交保。

檢警發現朱雪璋逃亡前，曾接受妻子及徒弟等人的幫助，更為他聯繫人蛇集團幫他偷渡，因此依違反《入出國及移民法》將3人拘提到案。

(中時 )